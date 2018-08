Stiri pe aceeasi tema

- Venirea lui Raul Rusescu la FCSB a pus capat speculațiilor referitoare la Daniel Benzar. Telekom Sport anunta ca pustiul vicecampioanei va merge din nou la FC Voluntari, sub forma de imprumut, scrie Mediafax.Ioan Andone, managerul lui FC Voluntari, e cel care a insistat pentru imprumutul lui…

- Raul Rusescu trebuie acum sa isi rezolve problemele contractuale cu Osmanlispor, echipa cu care mai are un an de contract, apoi va semna cu vicecampioana Romaniei. Totusi, din informatiile Telekomsport atacantul va ajunge cel mai tarziu maine in Romania si urmeaza ca luni sa-si puna semnatura…

- Cel mai bine platit fotbalist din Liga 1 va parasi Romania in aceasta vara. Atacantul senegalez Ibrahima Balde negociaza in aceste zile rezilierea contractului pe care il are cu CFR Cluj, informeaza cotidianul spaniol...

- In perioada 12-15 iulie 2018, Muzeul ASTRA din Sibiu organizeaza evenimentul ASTRA Multicultural! Ajuns la cea de-a III-a editie, in anul Centenarului ASTRA Multicultural pune in valoare patrimoniul cultural multietnic din Romania. Read More...

- Azdren Llullaku s-a ințeles cu Astra Giurgiu, iar maine va semna un contract valabil pe urmatorii doi ani. Atacantul albanez, care a caștigat titlul de golgeter al Ligii 1 in sezonul 2016-2017, cu 16 goluri marcate, va avea un salariu lunar de 8000 de euro. Varful in varsta de 30 de ani, care a fost…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS) a lansat un studiu de tip Omnibus pentru urmarirea tendințelor politice și sociale din Romania. Sondajul arata ca PSD se mentine pe primul loc in preferintele electoratului, cu scorul de 39%, dar cu 3% mai putin fata de valorile indicate de sondajul…

- Regulile de franciza din Romania, prin care un antreprenor primește acordul de exploatare a unor drepturi de proprietate industriala sau intelectuala pentru producția sau comercializarea unor produse și/sau servicii in schimbul unei redevențe, vor fi schimbate de Guvern pentru prima data in ultimii…