- Rezultatelor parțiale ale alegerilor europarlamentare din 2024, din diaspora, arata ca Alianța PSD-PNL a ieșit in evidența ca lider, conform exit poll-urilor, cu un procent de 21,33% din voturi, dupa centralizarea a peste 98,8% dintre voturile exprimate. SOS Romania este pe locul 4, cu 13,58%.

- Mihai Polițeanu, in varsta de 47 de ani, candidat independent, este dat drept caștigator al primariei municipiului Ploiești, dupa numaratoarea paralela a partidelor politice in secțiile de vot. Primarul in funcție, Andrei Volosevici, care a candidat din partea PSD, a pierdut zdrobitor, fiind plasat…

- Cu o cota de doar 3% fiecare, SOS Romania și REPER au fost excluse din competiția pentru un loc in Parlamentul European. Situația nu este mai favorabila nici pentru PUSL, care a acumulat doar 2% din voturi.Aceste rezultate indica o schimbare semnificativa in preferințele electoratului și subliniaza…

- In Romania au avut loc alegerile locale și europarlamentare duminica, 9 iunie 2024. Descopera primele rezultate Exit Poll pentru alegerile locale și europarlamentare. Cine este pe primul loc in București și in țara.

- Partidul Libertații/PVV, condus de Geert Wilders, a pierdut alegerile europarlamentare din Țarile de Jos, care au avut loc joi, potrivit sondajelor de tip exit-poll. Astfel, PVV, de extrema dreapta, a obținut cu un loc mai puțin in Parlamentul European fața de Alianța dintre laburiști și ecologiști,…

- Alegerile europarlamentare din 9 iunie, din Romania, sunt comasate cu cele locale, iar asta ar putea aduce o mare surpriza in privința prezenței la vot. Rezultatele unui Eurobarometru al Parlamentului European arata faptul ca 74% dintre romani s-ar duce la vot. De asemenea, a scazut drastic numarul…

- Mai jos veți gasi lista completa a candidaților PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare. Vezi cine se afla pe locurile eligibile. Coaliția PSD-PNL a finalizat lista comuna a candidaților pentru alegerile europarlamentare, care vor avea loc pe data de 9 iunie, in aceeași zi cu scrutinul pentru alegerile…

- „E o situatie nedorita, dar, in acelasi timp, cred ca e o lectie pentru fiecare partid sau coalitie. E foarte complicat pentru un om care a stat, functionar fiind, in zona birourilor, a birocratiei, chiar si cea bruxelleza, sa intre in spatiul public, in zona publica si sa suporte presiunea extraordinara…