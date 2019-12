Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Olandei, medaliata cu bronz la editia precedenta, a fost invinsa cu scorul de 27-24 (14-9) de Danemarca in Grupa principala I a Campionatului Mondial de handbal feminin din Japonia. Danezele...

- Selectionata Ungariei a invins reprezentativa Senegalului cu scorul de 30-20 (17-9) la Yatsushiro, in Grupa C a Campionatului Mondial de handbal feminin din Japonia. Ungaria a reusit a doua sa victorie in grup...

- Echipa naționala de handbal feminin a Ungariei a invins reprezentativa simiara a Senegalului, miercuri, la Yatsushiro, scor 30-20, in penultima runda din grupa C a Campionatului Mondial. Astfel, Ungaria a egalat Romania la puncte, calificarea urmand sa se decida vineri, in meciul direct, potrivit…

- Naționala Romaniei a pierdut meciul de astazi cu Muntenegru, cu scorul 26-27, in grupele Campionatului Mondial din Japonia, informeaza GSP. La pauza au condus fetele noastre, tot la limita, cu 11-12.Meciul s-a disputat, in aceasta dimineața, la Kumamoto, in Grupa C a Campionatul Mondial din Japonia.…

- Naționala feminina disputa miercuri, de la ora 8:00, la Kumamoto, al doilea joc tare de la Campionatul Mondial – Grupa C. In fața va fi Muntenegru, un adversar care are maximum de puncte dupa trei partide. Romania are patru puncte, anunța MEDIAFAX.Citește și: romania-ancheta-de-amploare-in-colaborare-cu-politia-romana/"…

- Echipa naționala de handbal feminin a Romaniei a invins reprezentativa similara din Kazahstan, marți, la Yatsushiro, scor 22-20, in runda a treia din grupa C a Campionatului Mondial care se disputa in Japonia.

- Romania și Kazahstan se intalnesc marți, de la 12:00, in grupa C a Campionatului Mondial de handbal feminin din Japonia. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. GSP e singura redacție din Romania care a trimis o echipa de jurnaliști la Campionatul…

- Federația Internaționala de Handbal i-a acordat Cristinei Neagu premiul pentru cea mai buna jucatoare din anul 2018. Decernarea trofeului a avut loc luni, la Kumamoto, la pauza meciului dintre Congo și Japonia, de la Campionatul Mondial de handbal feminin, potrivit Mediafax. Președintele IHF Dr Hassan…