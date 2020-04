SURPRIZĂ la Bursa de Valori de la Bucureşti, după două săptămâni de HAOS din cauza epidemiei de coronavirus Surpriza la Bursa de Valori de la Bucuresti (BVB), dupa pierderi in serie generate de epidemia de coronavirus. BVB a castigat, in aceasta saptamana, aproape 15 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 12,8%, aceasta fiind a doua crestere dupa saptamani intregi de scadere din cauza pandemiei de coronavirus, releva datele publicate pe site-ul bursei, conform Agerpres. Citește și: Soluția INGENIOASA gasita de rudele unui varstnic pentru a-l vizita fara sa ii puna in pericol sanatatea in plina pandemie Astfel, capitalizarea bursiera a ajuns la 131,62 miliarde de lei, de la 116,66… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

