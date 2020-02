Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Arvat, prezentatoarea Telejurnalului TVR 2 din weekend, este una dintre cele mai cunoscute prezențe de pe micul ecran, dar și una dintre cele mai discrete. Deși rezervata cand vine vorba de sfera personala, vedeta ne-a vorbit deschis despre povestea de dragoste pe care o traiește de 12 ani, despre…

- Desi, extrem de rezervat in ceea ce priveste viata lui personala, Printul William a povestit cum si-a cerut frumoasa sotie in casatorie. La o asa cerere, Kate Middleton nu a putut decat sa raspunda cu un mare „DA”.

- Roxana Nemeș a fost ceruta in casatorie pe 7 decembrie 2019 de catre iubitul sau, iar in curand se vor pregati pentru pasul cel mare. Pentru a celebra logodna lor, cei doi au plecat departe de Romania, tocmai in America, acolo unde vor pune la punct pregatirile pentru nunta.

- Roxana Nemeș a fost ceruta de soție, in urma cu o luna de zile insa abia acum a impartașit momentul pe rețelele de socializare. Invitata la Star Matinal, cantareața a vorbit despre modul inediat in care a spus ”Da”, dar și despre cand va fi marele eveniment.

- Roxana Nemeș a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai mult timp. Blonda a povestit in cadrul emisiunii Acces Direct, despre modul inedit in care barbatul a facut pasul cel mare. Roxana a fost ceruta in casatorie, in centrul Capitalei, sub…

- Bogdan de la Insula Iubirii a inceput anul cum nu se poate mai bine si a luat una dintre cele mai importante decizii din viata sa. Fostul concurent este decis sa se faca barbat de casa si tocmai si-a cerut iubita in casatorie.

- Saptamana a inceput cu o mare surpriza pentru Adrian pe care iubita lui Andreea l-a inscris la Caștig pentru Tine la Virgin Radio Romania. El a zis pas unei mașini de spalat vase și a ales premiul surpriza pregatit de Bogdan, Shurubel și Ionuț. A caștigat in felul acesta 2.300 de pungi pentru a strange...…

- Surpriza de proportii pentru Cristina Ich, chiar de ziua ei de nastere. Vedeta a fost ceruta in casatorie de Alex Piturca, la un restaurant! Mai fericita ca niciodata, a dat vestea pe retelele de socializare.