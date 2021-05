Stiri pe aceeasi tema

- Pana la a fi președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Roman, Mihai Covaliu ramane unul dintre marii campioni ai Romaniei, dupa cum remarca Radio Europa FM. Campion olimpic și mondial, el are sarcina ingrata de a repara sportul romanesc. Sau de a-l readuce la nivelul de acum 30 de ani. Ceea ce acum…

- 30 de japonezi au manifestat impotriva Jocurilor Olimpice de la Tokyo. 80% dintre japonezii participanti la un studiu considera ca intrecerea trebuie amanata din cauza pandemiei. Presedintele Comitetului Olimpic si-a anulat vizita la Tokyo din cauza cresterii incidentei, scrie Mediafax. Aproximativ…

- Comitetul Executiv al Federației Romane de Gimnastica a hotarat ca sportiva Maria Holbura, de la CS Farul Constanta, sa continue pregatirea la București, alaturi de antrenorii Lacramioara și Cristian Moldovan. Maria Holbura se va antrena alaturi de Larisa Iordache in sala Dinamo. Calificata la Jocurile…

- Larisa Iordache, care a obtinut miercuri seara calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a ajuns la spital dupa evolutia sa la Campionatele Europene de gimnastica artistica de la Basel. Vestea buna a venit de la presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, care a precizat, joi,…

- Japonia a tinut sa marcheze miercuri intrarea in ultimele 100 de zile pana la startul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, in ciuda incertitudinii privind posibilitatea desfasurarii competitiei in conditii sigure, pe fondul actualei evolutii a pandemiei de coronavirus, informeaza DPA. "In aceasta…

- Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR), Mihai Covaliu, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ca desfasurarea fara spectatori a celor patru partide de la Bucuresti din cadrul turneului final al Campionatului European de fotbal ar reprezenta "o pierdere imensa pentru Romania''.…

- Agentia de presa japoneza Kyodo News a scris, marti, ca Jocurile Olimpice de la Tokyo se vor desfasura in aceasta vara fara spectatori din tari straine, pentru a preveni raspandirea coronavirusului, informeaza lequipe.fr. Aceasta masura, luata de guvernul japonez, se refera si la Jocurile…

- ​Agentia de presa japoneza Kyodo News a scris, marti, ca Jocurile Olimpice de la Tokyo se vor desfasura în aceasta vara fara spectatori din tari straine, pentru a preveni raspândirea coronavirusului, informeaza lequipe.fr.Aceasta masura, luata de guvernul japonez, se refera si la Jocurile…