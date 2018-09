Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 8 septembrie, a fost anunțat un nou protest in Piața Victoriei din București, la aproape o luna de la mitingul diasporei, inabușit violent de Jandarmerie. Evenimentul a fost botezat „Gust de libertate/A Taste for...

- Alexia Eram, fiica Andreei Esca, a implinit 18 ani, iar momentul a fost marcat printr-o petrecere fastuoasa intr-un club de lux din Bucuresti, in care tanara s-a distrat alaturi de familie si prieteni.

- Septembrie este luna de foc pe piața chiriilor din București, dat fiind numarul mare de studenți care vin din provincie in Capitala pentru noul an universitar. Avand in vedere stocul limitat al caminelor...

- UPDATE: Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 36 de voturi „pentru", noua abtineri si un vot impotriva. Primaria Capitalei vrea sa ofere 450 de lei copiilor din invatamantul primar si gimnazial pentru achizitionarea de rechizite, carti si papetarie, potrivit unui alt proiect de hotarare.…

- Primaria Capitalei vrea sa ofere 450 de lei copiilor din invatamantul primar si gimnazial pentru achizitionarea de rechizite, carti si papetarie, potrivit unui alt proiect de hotarare. In expunerea de motive semnata de primarul Gabriela Firea se arata ca, in Romania, 1,5 la suta dintre elevii…

- Angajații au ieșit și luni sa protesteze, iar asistentul Daniel Simion a anunțat ca intra in greva foamei. El a denunțat, alaturi de alți colegi, condițiile revoltatoare in care lucreaza și acuza managementul spitalului ca deși are alocați bani de la Ministerul Sanatații nu doteaza spitalul cu aparatura…

- Scriitoarea Doina Popescu a fost agresata, miercuri noaptea, de catre un grup de persoane in zona Garii de Nord din Capitala, in timp ce se afla intr-o masina tip ambulanta cu care calatorea prin tara pentru a realiza un circuit intitulat ''Salvati literatura''. Atacatorii au presupus ca este vorba…

- Biologul roman Vlad Cioflec a facut o descoperire notabila pe teritoriul țarii noastre. El a gasit o noua specie de gecko, una care in mod obșinuit nu traiește in fauna Romaniei. Din cele 5600 de specii de șoparle cunoscute in zilele noastre, peste 1500 fac parte din familia Gekkonidae numita și Gecko.…