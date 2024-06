Surpriză în USR - Elena Lasconi are concurență serioasă în cursa…

Joi a fost ultima zi in care membrii USR care doresc sa candideze intern pentru desemnarea candidatului la prezidentiale si-au putut depune aplicatia online. Comisia Electorala a analizat, in aceasta dupa-amiaza, cele trei dosare depuse si le-a admis. Prin urmare, in cursa interna pentru o candidatura la functia de presedinte al Romaniei s-au inscris sefa USR Elena Lasconi, Dumitru Stanca care este membru al USR Olt si Octavian Berceanu care este membru al USR Bucuresti.