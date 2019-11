Stiri pe aceeasi tema

- Acum este unul dintre cei mai ravniți burlaci din Romania, dar puțini sunt cei care știu cum arata Dorian Popa, inainte de a fi celebru. Patrațelele, mușchii și stilul vestimentar excentric lipseau cu desavarșire și imaginea lui Dorian de astazi este una total opusa fața de imaginea lui Dorian din adolescența…

- Are peste 14 ani de cariera, peste 30 de piese, o iubita si o fetita acasa. Asa am descrie pe scurt viata lui Keo. Artistul și-a deschis sufletul, in exclusivitate pentru Star Matinal, iar oamenii au avut ocazia sa vada și alta latura de-a lui. Il cunoastem de la primii ani de viata, pana astazi. Cu…

- Bucurie mare pentru Matteo! Cantarațeul nu mai este deloc rebelul tatuat pe care il știam toți. Se pare ca este pregatit sa se cumințeasca și sa se așeze la casa lui. Drept dovada, va deveni tata pentru prima oara, alaturi de iubita cu care are o relație serioasa de ceva vreme.

- Deea și Dinu Maxer numara zilele pana cand vor deveni parinți pentru a doua oara și traiesc aceste momente la intensitate maxima. Invitat in platoul Star Matinal de Weekend, Dinu Maxer a explicat cum decurg pregatirile pentru venirea pe lume a mezinei sale.

- Alec Baldwin și soția sa Hilaria așteapta al cincilea copil. Vestea vine dupa ce instructoarea de yoga a suferit un avort spontan la inceputul acestui an. Hilaria Baldwin, in varsta de 35 de ani, a facut marele anunț pe contul ei de Instagram: „Este foarte devreme, dar am aflat ca in interiorul meu…

- Maine seara, de la 20:30, incepe Vocea Romaniei, iar Tudor, Smiley, Irina și Horia sunt pregatiți sa lupte pentru cele mai bune voci și pentru marele trofeu Vocea Romaniei. Vinerea aceasta, 6 septembrie, concurenții din prima ediție a sezonului 9 Vocea Romaniei ii impresioneaza pe cei patru antrenori,…

- Motiv de sarbatoare in fotbalul feminin constantean. Echipa Selena SN Constanta, antrenata de Diana Gidu si Niculina Radu, a debutat cu dreptul in actualul sezon de Liga 1. Constantencele au jucat, pe stadionul „SNC”, impotriva echipei Vasas Femina Odorheiu Secuiesc. Echipa oaspete era cotata drept…

- Un baiat de 17 ani din Iasi a vrut sa omoare doi oameni pentru, atentie, a deveni celebru. Chiar daca acesta pare subiectul unui film, nu este deloc asa. Totul s-a intamplat in Iasi, acolo unde Robert a intentionat sa ia viata a doi oameni.