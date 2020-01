Stiri pe aceeasi tema

- Robert Abela, un avocat de afaceri de 42 de ani care era considerat un outsider, a fost ales duminica sef al Partidului Laburist din Malta, devenind automat prim-ministru dupa prabusirea controversatului Joseph Muscat, noteaza AFP.Abela, fiul fostului presedinte George Abela, este considerat…

- Baza increderii intre Malta si Uniunea Europeana nu pare sa mai existe, a declarat marti sefa unei misiuni de urgenta a Parlamentului European in insula mediteraneana, Sophie in't Veld, dupa o intrevedere cu premierul maltez Joseph Muscat, transmit agentiile DPA si Xinhua. Sophie in't…

- Peste 4.000 de persoane au protestat luni seara in fata Parlamentului Maltei si i-au blocat pe deputati in interior, transmite Euronews. Protestul a avut loc la cateva ore dupa ce familia jurnalistei Daphne Caruana Galizia, asasinata in 2017, a cerut investigarea implicarii premierului Joseph Muscat…

- Premierul Maltei, Joseph Muscat, a anunțat ca intenționeaza sa demisioneze din funcție în luna ianuarie, în contextul crizei declanșate de uciderea unui jurnaliste de investigații care ancheta legaturi ilicite între mediul de afaceri și politicieni, informeaza Mediafax citand BBC.…

- Șeful Cancelariei guvernamentale din Malta, Keith Schembri, a anunțat marți ca demisioneaza din funcție, informeaza Euronews.Keith Schembri colaboreaza cu Poliția in ancheta privind asasinarea in 2017 a jurnalistei Daphne Caruana Galizia. Premierul țarii, Joseph Muscat, a anunțat ca…

- Ministrul maltez al turismului, Konrad Mizzi, a demisionat marti in urma scandalului in crestere legat de asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia in 2017, dar a negat orice implicare in cazul care a zguduit Malta, in timp ce ministrul economiei, Christian Cardona, s-a autosuspendat din executiv…

- Poliția din Malta l-a arestat pe Yorgen Fenech, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din aceasta țara, în cadrul investigației referitoare la asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia, au informat doua surse citate de Reuters, potrivit Mediafax.Fenech a fost arestat în…