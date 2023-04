Surpriza pentru romanii care iși fac pe ultima suta de metri cumparaturile in magazine, unde prețul la carnea de miel a scazut ușor, chiar și pana la 38 de lei/kg. La fel se intampla și la poarte fermei, crescatorii lasand din preț pentru a nu ramane cu mieii nevanduți. Daca la inceputul acestei saptamani, mielul in viu se vindea la poarta fermei cu preturi cuprinse intre 20 si 22 de lei/kg, iar carcasa cu 40 – 50 de lei/kg, in apropierea Pastelui, preturile au coborat usor, inclusiv in marile lanturi de magazine. „Foarte putini fermieri comercializeaza mielul in viu la noi in zona, insa pretul…