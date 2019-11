Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal Corona Brasov va juca miercuri, de la ora 18.30 pe teren propriu cu vicecampioana CSM Bucuresti, formatie la care a revenit la finalul saptamanii trecute cea mai titrata handbalista a Romaniei, Cristina Neagu. Chiar daca vor avea in fata o echipa care are in componenta o multime de…

- Campioana SCM Rm. Valcea a pierdut exact pe același teren pe care a fost invinsa și anul trecut, 24-19 la Gloria Bistrița. CSM București e acum favorita la titlu. Gloria Bistrița a invins azi cu 24-19 pe SCM Rm. Valcea intr-o restanța din etapa a 8-a a Ligii Naționale și a relansat lupta la titlu. Valcencele…

- SCM Gloria Buzau a urcat pe podiumul Ligii Nationale de handbal feminin dupa ce a invins-o pe AHCM Slobozia cu scorul de 24-23 (14-11), vineri, in deplasare, intr-un meci din etapa a 9-a. Ana Maria Popa, cu 7 goluri, si Ana Simion, 6 goluri, au fost cele mai bune marcatoare de la Gloria, iar de la gazde…

- Adrian Vasile, antrenorul celor de la CSM București, a explicat ce l-a nemulțumit in remiza inregistrata de tigroaice cu Rostov-Don, 23-23, in grupele Ligii Campionilor la handbal feminin. „A fost foarte multa lupta in acest meci, a fost un duel tare, cu nervi tari. Ambele echipe au calitate. M-a nemulțumit…

- Partida de handbal masculin din capitala, de astazi, dintre CSM Bucuresti si HC Dobrogea Sud Constanta, din etapa a saptea a Ligii Nationale, s a incheiat la egalitate, 20 20, 13 9 la pauza pentru gazde.Surpriza a fost aparitia pe teren, in postul de conducator de joc, a antrenorului secund al echipei…

- Campioana SCM Ramnicu Valcea a castigat dramatic meciul cu CSM Bucuresti, cu scorul de 20-19 (9-10), sambata, pe teren propriu, in etapa a cincea a Ligii Nationale de handbal feminin. Gazdele au marcat golul victoriei in ultimele secunde, prin brazilianca Samara Da Silva. SCM…

- In etapa a 5-a a Ligii Naționale de handbal feminin, CSM Corona Brașov a invins, ieri, in deplasare, echipa antrenata de Gheorghe Tadici, scor 28-25, la pauza 16-10. Echipa antrenata de Ion Craciun continua seria de senzație și este neinvinsa in Liga Naționala, dupa cinci etape, cu punctaj maxim. Doar…

- Sambata seara, sala sporturilor “Horia Demian” a fost gazda partidei dintre CSU Cluj-Napoca si CS Minaur, din cadrul etapei a doua din Liga Florilor. Baimarencele s-au impus cu 23-21 (10-7), dupa un meci echilibrat, dar pe care l-au controlat de la jumatatea primei reprize. O victorie care vine excelent,…