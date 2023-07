Stiri pe aceeasi tema

- Ferencvaros a fost umilita in Liga Campionilor de o echipa din Feroe, Klaksvik. Ferencvaros a fost invinsa acasa cu 3-0 de catre Klaksvik, dupa ce in tur fusese 0-0. Golurile lui Klaksvik au fost marcate de catre Arni Frederiksberg (minutele 8 și 32) și Luc Kassi (minutul 45+1). Ferencvaros, umilita…

- Nationala de baschet masculin a Romaniei a invins miercuri, in deplasare, reprezentativa Albaniei, scor 87-83 (44-42), in primul meci din patru programate in ultima fereastra a precalificarilor Campionatului European din 2025.Principalii marcatori tricolori au fost K. Richard 18 puncte, Torok 16,…

- ​Naționala Ungariei a impresionat prin rezultatele obținute in ultima perioada, dar campioana Ferencvaros a parasit preliminariile Chamions League inca din primul tur, dupa ce a fost invinsa de Klaksvik Sports Club (campioana Insulelor Feroe), scor 3-0.

- Ferencvaros, campioana Ungariei, și Klaksvik, campioana Insulelor Feroe, disputa ACUM manșa decisiva a primului tur preliminar din Liga Campionilor. Prima repriza a meciului incheiat la ora 19:00 s-a incheiat cu un rezultat șocant, 3-0 pentru feroezi! In tur, Ferencvaros și Klaksvik au remizat, scor…

- Marti, 11 iulie: ora 18.00: Urartu (Armenia) – Zrinjski (Bosnia);ora 18.30: Lincoln (Gibraltar) – Qarabag (Azerbaidjan);ora 19.00: Zalgiris (Lituania) – Struga (Macedonia);ora 21.00: Hamrun (Malta) – Maccabi Haifa (Israel), Olimpija Ljubljana (Slovenia) – Valmiera (Letonia), Rakow (Polonia) – Flora…

- CITESTE SI UEFA extinde utilizarea arbitrajului video (VAR) in cupele europene 11:31 1 FIFA a ridicat suspendarea de 18 luni a federatiei din Zimbabwe 11:13 6 WTA anunta ca respecta pozitia sportivelor ucrainene de a renunta la traditia de a strange mana adversarelor din Rusia si Belarus 11:06 10 Brigada…

- Naționala de fotbal seniori a Romaniei este in grupa I a preliminariilor Campionatului European din 2024, iar adversarele tricolorilor sunt: Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra. Runda a 3-a este programata vineri, 16 iunie, de la ora 21:45, cu jocurile: Kosovo – Romania (la Pristina), Belarus…

- Echipa de handbal feminin Metz Handball a fost invinsa surprinzator pe teren propriu, duminica, de FTC Budapesta, scor 33-26 (17-17), care s-a calificat la Turneul Final Four al Ligii Campionilor. FTC Budapesta se alatura echipelor Vipers, detinatoarea trofeului, care a eliminat Rapid Bucuresti, si…