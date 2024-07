Candidatul reformist Massoud Pezeshkian a castigat al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Iran, desfașurate vineri, devansandu-l pe ultraconservatorul Said Jalili, au anuntat sambata autoritațile de la Teheran. Aceasta este o victorie neașteptata pentru tabara reformista, pe fondul unei nemulțumiri sociale profunde, a dificultaților economice și a razboaielor din regiune. Pezeshkian a caștigat cu 53,7%, […] The post Surpriza in Iran: Reformistul Masoud Pezeshkian a fost ales in funcția de președinte al Republicii Islamice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar…