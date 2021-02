Surpriză în CS:GO: un gamer important se retrage chiar în timpul unei competiții Liderul celor de la Vitality a anunțat ca nu va mai concura o perioada. Anunțul capitanului francezilor a surprins pe toata lumea. Dan „aPex” Madesclaire i-a lasat pe fani sa știe ca se va retrage o perioada, chiar in timpul BLAST Premier. Un gamer important se retrage chiar in timpul unei competiții. Antrenorul a confirmat Antrenorul lui a confirmat și el, iar gamerul n-a oferit explicații asupra motivului pentru care a optat la o asemenea masura. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol si foto: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La o zi dupa excluderea senatoarei Diana Șoșoaca din partid, copreședintele AUR George Simion reacționeaza public. Și iși anunța susținerea pentru aceasta, in ciuda desparțirii.„Un caz aparte este cel al Dianei Șoșoaca. Eu i-am propus Dianei sa candideze pe listele AUR la Iași și venisera mulți sa-i…

- Primarul Timișoarei Dominic Fritz a fost confirmat cu noul coronavirus. Liderul USR Plus a intrat in izolare totala pentru timp de 14 zile. Anunțul a fost facut pe pagina sa de Facebook. „A treia oara n-am...

- Foarte multi oameni care doresc sa calatoreasca in 2021 se intreaba ce documente le trebuie in Uniunea Europeana dar si in afara ei. Mai precis, daca au nevoie de „pașaportul” Covid-19. Cei care asteapta cu nerabdare sa calatoreasca dupa o perioada lunga de blocare vor sa afle despre certificatul de vaccinare impotriva…

- Liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila, a declarat, sambata, ca cel mai important rezultat al ultimelor doua zile de negocieri e cresterea increderii intre cele trei partide care vor forma coalitia majoritara, el punctand insa ca au aparut "niste probleme in aplicarea Codului administrativ, dar ele…

- Alin Chița (43 de ani), fost „secund” la Dinamo in timpul lui Flavius Stoican, in prezent antrenor in Liga 3, la CSM Focșani, a participat in aceasta dimineața la emisiunea GSP Live, unde a rememorat experiența sa in „Ștefan cel Mare”. Perioada in care Alin Chița a lucrat la Dinamo a coincis cu un…

- ​Antrenorul nationalei de handbal feminin, Bogdan Burcea, a declarat, vineri, ca este necesara a reconstructie a echipei si ca trebuie sa existe încredere în jucatoarele “care vin din urma”, el mentionând ca altfel nu vor mai fi prezente la urmatoarele turnee finale, potrivit…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat la Digi24 ca Partidul Social Democrat va merge la consultarile de la Cotroceni cu o propunere de premier in persoana lui Alexandru Rafila. Anunțul vine dupa ce Ludovic Orban a anunțat ca-și da demisia din funcția de prim-ministru.

- Liderul USR, Dan Barna, a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. Anunțul a fost facut in aceasta dupa amiaza de catre Dan Barna pe pagina sa de Facebook. Politicianul spune ca starea sa de sanatate este buna și ca va sta in izolare pentru urmatoarele zile. Totodata, acesta a indemnat populația sa respecte…