Stiri pe aceeasi tema

- Fetita in varsta de 8 ani, disparuta dupa ce a plecat de acasa, din comuna Bisoca, pentru a ajunge la bunicul sau a fost gasita, sambata, dupa mai bine de 18 ore de cautari. Primele informatii sunt ca fata este in stare buna. Potrivit Politiei Romane, Nicoleta, fetita in varsta de 8 ani, disparuta vineri,…

- Potrivit Politiei Romane, Nicoleta, fetita in varsta de 8 ani, disparuta vineri, in jurul orei 17.00, a fost gasita, sambata, in jurul orei 11, intr-o poienita, langa comuna Bisoca. Primele informatii sunt ca fetita este in stare buna si nu are urme de violenta pe corp. Surse din randul celor care au…

- In urma cautarilor cu efective marite, fetita de 8 ani din localitatea buzoiana Bisoca a fost gasita, sambata, intr-o poiana, departe de locul semnalarii disparitiei, a anuntat Biroul de presa al IPJ Buzau. "Eforturile coordonate ale fortelor implicate si a activitatile desfasurate neintrerupt au fost…

- Nicoleta Ploscaru, fetița de 8 ani și zece luni cautata de 200 de oameni dupa ce a disparut, vineri seara de acasa, a fost gasita intr-o poienița din Bisoca, la mare distanța de casa. A fost identificata din elicopterul Inspectoratului Geberal de Aviație de pilotul și lucratorul de la Serviciul de…

- Nicoleta, fetița de opt ani care a fost data disparuta in Buzau, vineri dupa-amiaza, a fost gasita! Micuța a fost descoperita intr-o poienița, langa comuna Bisoca și nu prezinta urme de violența pe corp.

- Nicoleta Ploscaru, fetița de 8 ani și zece luni cautata de 200 de oameni dupa ce a disparut, vineri seara de acasa, a fost gasita intr-o poienița din Bisoca, la mare distanța de casa. A fost identificata din elicopterul Inspectoratului Geberal de Aviație de pilotul și lucratorul de la Serviciul de…

- Nicoleta Ploscaru, fetița de 8 ani și zece luni cautata de 200 de oameni dupa ce a disparut, vineri seara de acasa, a fost gasita intr-o poienița din Bisoca, la mare distanța de casa. A fost identificata din elicopterul Inspectoratului Geberal de Aviație de pilotul și lucratorul de la Serviciul de…

- Fetița de 8 ani din Buzau, cautata de zeci de polițiști și jandarmi dupa ce a disparut, vineri seara de acasa, a fost gasita in viața.Citește și: Olguța Vasilescu a rabufnit: Cum dracului vine criza peste noi doar cand se apropie aștia de guvernare? Nicoleta a fost gasita intr-o poienița,…