Surpriză imensă la Antena 1. Toți au fost șocați, s-a întâmplat chiar astăzi Jurnaliștii de la Antena 1 au avut parte de o surpriza de proporții. De asemenea, fanii trustului au ramas și ei fara cuvinte atunci cand au vazut personajul care a aparut din nou pe micile ecrane. O prezentatoare de știri a revenit pe poziția sa dupa o perioada indelungata in care a fost in concediu […] The post Surpriza imensa la Antena 1. Toți au fost șocați, s-a intamplat chiar astazi appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Antena 1, lovitura dura pentru Kanal D. Ce decizie au luat șefii postului de televiziune, dupa ce Dan Negru a fost „furat” de catre rivali cu tot cu Revelioanele celebrate pe micile ecrane. Surpriza pregatita este una la care telespectatorii nu s-ar fi așteptat. „Razboiul audiențelor continua”, a dezvaluit…

- Ramona Olaru a izbucnit in plans in cadrul emisiunii Neatza cu Razvan și Dani de la Antena 1. Puțini sunt cei care știu ca pe frumoasa blondina o cheama și Nicoleta, iar astazi, de ziua ei de nume, asistenta TV a primit o surpriza de zile mari din partea colegilor sai de platou. Ce dorința […] The post…

- Presa din Franța, reacție surpriza dupa revenirea Simonei Halep pe terenul de tenis. Chiar daca sportiva a fost suspendata provizoriu, dupa ce a fost testata pozitiv la testul anti-doping de la US Open 2022, nu poate sa stea departe de terenul de tenis. Jurnaliștii francezi au consemnat imediat momentul.…

- Romanii s-au obișnuit sa il vada pe micul ecran, ca prezentator al celebrul show „Romanii au talent”, insa marea sa pasiune ramane scena. Jurnaliștii redacției Ego – Playtech.ro au aflat, in exclusivitate, care este planul pe care il are Pavel Bartoș la teatru. Actorul pregatește o surpriza uriașa pentru…

- Veste bomba in showbizul monden. In mediul online ar fi aparut numele caștigatorului sezonului 10 Chefi la Cuțite. Cine este fericitul concurent care ar fi plecat acasa cu marele premiu și trofeul de la Antena 1, in cadrul finalei difuzate pe data de 1 decembrie, ediția care a fost deja filmata. Este…

- Climat de tensiuni in platoul de filmare „Chefi la cuțite”. De ce s-a certat Chef Bontea cu Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu. Detalii surprinzatoare pentru fanii show-ului gastronomic de la Antena 1. Discuțiile dintre celebrii bucatari i-au luat pe nepregatite pe telespectatorii ediției de miercuri…

- Antena 3 CNN este unul dintre cele mai urmarite posturi TV din Romania. Manageriat de celebrul Mihai Gadea, realizator și moderator TV, canalul de știri prezinta cele mai fierbinți noutați din toate colțurile lumii. Din echipa trustului Intact a facut parte și Alex Vladescu (28 de ani), care a decis…

- Moment incredibil la Vocea Romaniei. Unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai anilor 2000 a urcat pe scena show-ului de la PRO TV, in cadrul ediției de vineri, 14 octombrie. Doar Denis de la The Motans l-a recunoscut. Despre cine este vorba. Claudiu Mirica de la Stigma i-a uimit pe jurații de la Vocea…