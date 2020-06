Stiri pe aceeasi tema

- In contextul redeschiderii teraselor, cu condiția stricta de identificare a clienților, comercianții de profil au instituit, conform cerințelor, un fel de caiete in care clienții sa-și treaca numele și numarul de telefon. Surprinzator, primul nume din registrul de la Temple este al premierului Ludovic…

- Ianis Hagi (21 de ani), mijlocașul ofensiv al lui Rangers, a declarat ca jucatorul pe care l-a placut cel mai mult din Generația de Aur a fost Dorinel Munteanu (51). „Ii stiam pe toti in mare, imi mai spunea si tata de ei, dar cine mi-a placut cel mai mult a fost Dorinel Munteanu. Eram uimit cat alerga,…

- Ianis Hagi (21 de ani), mijlocașul ofensiv al lui Rangers, iși dorește ca pe viitor sa devina decarul formației antrenate de Steven Gerrard. In acest moment, fostul jucator al lui Genk evolueaza cu numarul 7 pe tricou, „10”-le scoțienilor fiind pe tricoul lui Steven Davis (35, mijlocaș central). „Momentan…

- Ianis Hagi este cu un picior la Rangers, in Scoția, echipa unde este imprumutat și cu unul la Genk, in Belgia, echipa de care aparține. Surpriza este anunțata insa de jurnaliștii spanioli de la AS, care susțin ca un club uriaș din La Liga ar vrea sa profite de situația incerta a lui Ianis Hagi și sa-l…

- Gica Hagi și Florin Raducioiu au fost mulți ani colegi la naționala, dar și la Brescia, dar in acest moment relația nu mai este așa de grozava. "Este o problema deja, pentru ca eu l-am sunat pe Gica Hagi de Paste si nu mi-a raspuns. Dupa care i-am lasat un mesaj vocal, pe care l-a ascultat…

- Nicolae Stanciu, fost jucator al gruparii FCSB, a surprins dupa ce a ales sa devina "membru Elite" in programul "Doar Dinamo Bucuresti". Mijlocasul echipei Slavia Praga a donat 1948 de euro pentru a ajuta clubul...

- Fanii lui Manchester United au avut parte de o surpriza neașteptata in FIFA 20. O fotbalista a aparut in locul lui Mason Greenwood. Gamerii se intalnesc in FIFA 20 tot mai des cu tot felul de erori, care mai de care mai amuzante: un jucator a avut o surpriza neașteptata sa descopere ca, atunci cand…

- Ufa, formația lui Ionuț Nedelcearu (23 de ani), a terminat la egalitate cu ȚSKA Moscova, scor 0-0. Ionuț Nedelcearu, integralist la Ufa in ultimele 12 partide oficiale, a reușit inca un meci sigur. Formația sa nu a primit gol pe terenul lui ȚSKA Moscova, dupa ce etapa trecut remizase alb și cu liderul…