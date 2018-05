Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, de la ora 19.00, in Sala Sporturilor, HC Dobrogea Sud Constanta intalneste pe Dinamo Bucuresti, in meciul doi al duelului din sferturile de finala ale play-off-ului Ligii Nationale de handbal masculin.Constantenii sunt obligati sa castige pentru a impinge confruntarea in meci decisiv. Cu toate…

- Handbalistii de la HC Dobrogea Sud Constanta au pierdut, luni seara, in deplasare, cu Dinamo Bucuresti, scor 27-36 (12-16), in primul meci al confruntarilor din sferturile de finala ale Ligii Nationale. Constantenii antrenati de Sandu Iacob au tinut trena dinamovistilor timp de 25 de minute, insa pe…

- Dinamo Bucuresti este al patrulea club din Liga Nationala de handbal masculin care nu agreaza masurile adoptate de Federatia Romana de specialiate cu privire la transferul jucatorilor straini. Pe masura ce discutiile cu cluburile sunt dezvoltate, constatam ca noile criterii au fost impuse, nu au…

- Aflati inca sub euforia castigarii Cupei Romaniei, handbalistii de la HC Dobrogea Sud Constanta nu au reusit sa repete jocul bun aratat in ultimele partide, joi seara, in deplasarea de la Calarasi, in etapa a XXI-a a Ligii Nationale. Jucatorii antrenati de Sandu Iacob si Marko Isakovic au inceput meciul…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a trecut cu brio de ultimul test inaintea Final Four-ului Cupei Romaniei, invingand, luni seara, pe CS Minaur Baia Mare, scor 34-27 (15-13), intr-o partida din etapa a XXlll-a a Ligii Nationale. Dobrogenii antrenati de Sandu Iacob si Marko Isakovic…

- Echipa de handbal HC Dobrogea Sud Constanta va juca, duminica, 11 februarie, de la ora 11.00, pe terenul rivalei Dinamo Bucuresti, intr-o partida contand pentru etapa a XVll-a a Ligii Nationale. Meciul va fi transmis, in direct, pe Digi Sport si Telekom Sport.In clasament, gazdele antrenate de Sandu…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta va juca, duminica, 4 februarie, de la ora 12.30, la Sala Sporturilor, impotriva celor de la Politehnica Iasi, intr-o partida contand pentru etapa a XVll-a a Ligii Nationale. Formatia pregatita de Sandu Iacob si Marko Isakovic porneste ca mare favorita…