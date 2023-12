Surpriza Guvernului pentru majoritatea bugetarilor: se îngheață salariile Un proiect de Ordonanța a Guvernului prevede excluderea unor categorii de bugetari de la creșterea salariilor cu 5%. Proiectul de Ordonanța de Urgența a Guvernului propune ca pentru categoriile de funcții de demnitate publica pentru care nu este reglementat nivelul de salarizare prin Ordonanța d urgenta a Guvernului nr. 115/2023, zisa și trenuleț, in anul 2024, indemnizațiile sa fie menținute la nivelul stabili pentru luna decembrie 2023. Se propune ca pentru personalul care a beneficiat de majorari salariale in temeiul Ordonanței e urgența a Guvernului nr. 81/2023 și Legii nr. 371/2023, precum… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Personalul din sistemul de justitie care a beneficiat in cursul anului 2023 de majorarea salariilor de baza/indemnizatiilor de incadrare prin acte administrative emise de ordonatorii de credite, sa nu beneficieze in anul 2024 de majorarea acestor drepturi cu 5%, conform unui proiect de Ordonanta de…

- Guvernul vrea sa impuna CASS pentru o anumita categorie de romani. Decizia va afecta un numar mare de persoane. Guvernul intenționeaza sa renunțe la facilitatea care scutește studenții-doctoranzi de la plata contribuției la asigurarile sociale de sanatate (CASS), potrivit cnas.ro . In paralel, Executivul…

- Unul dintre cele mai mari spitale de urgența din Capitala se confrunta deja cu un blocaj. Managerul anunța ca pentru luna decembrie, Spitalul "Bagdasar Arseni" mai dispune doar de un buget de 300 de lei.Conducerea Spitalului de Urgenta “Bagdasar-Arseni” a trimis o adresa catre Casa de Asigurari de Sanatate…

- Guvernul are in analiza in sedinta de joi proiectul privind sistemul public de pensii, precum si ordonanta de urgenta prin care se modifica plafoanele privind utilizarea platilor cash, noteaza Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis miercuri, in sedinta Executivului se va afla in analiza proiectul…

- Guvernul are in analiza in sedinta de joi proiectul privind sistemul public de pensii, precum si ordonanta de urgenta prin care se modifica plafoanele privind utilizarea platilor cash, informeaza Agerpres.Potrivit unui comunicat transmis miercuri, in sedinta Executivului se va afla in analiza proiectul…

- Deficitul bugetar in 2023 va fi de 6,5% din PIB, in termen cash, in lipsa acțiunilor de corecție, se arata intr-o nota a Consiliul Fiscal (CF) care a pornit de la modul in care Guvernul a decis sa acționeze in vederea restrangerii cheltuielilor publice. ”Intrucat masuri de ordin fiscal nu pot avea efect…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, afirma, miercuri seara, ca reforma jocurilor de noroc este un imperativ, industria – care are o forta economica uriasa – avand nevoie de un regim juridic mai riguros. Ministrul anunta ca vanzarea de alcool va fi interzisa in salile de jocuri de noroc. Documentul va…

- ”Reforma jocurilor de noroc – un imperativ. Vorbim despre o industrie cu o forta economica uriasa, care are nevoie de un regim juridic si fiscal mai riguros, care sa asigure un climat de legalitate, stabil, concurential si predictibil. Ministerul Finantelor a publicat un OUG care urmeaza sa fie aprobat…