SURPRIZA generată de pandemie pe piața muncii: aproape 40% din români își caută NOI locuri de muncă Pandemia de coronavirus a schimbat parerea romanilor privind locurile lor de munca. Oamenii au aplicat tot mai mult pentru joburi noi in iulie, numarul CV-urilor depuse crescand cu 38% fața de aceeași perioada a anului trecut și cu peste 20% fața de luna iunie a acestui an, conform BestJobs. Schimbarile ultimelor luni au pus o amprenta puternica pe piața muncii, interesul angajaților in ceea ce privește cautarea unui loc de munca a crescut de la o luna la alta, inclusiv in randul specialiștilor care au fost pana acum mai puțin activi in cautarea unui nou loc de munca, conform Mediafax. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inca o luna cu record de CV-uri depuse pentru noi locuri de munca. IT-iștii au fost printre cei mai activi, cu un volum dublu de cautari fața de media lunilor anterioare Romanii au aplicat tot mai mult pentru joburi noi in iulie, numarul CV-urilor depuse crescand cu 38% fața de aceeași perioada a anului…

- Numarul contractelor de munca aferente lucratorilor din Romania a scazut, in intervalul martie-august, cu doar 150.000 de unitați, la 6,39 milioane de contracte, arata statistica oficiala. Iar aceste cifre vin in ciuda numeroaselor anunțuri de...

- Pandemia de COVID-19 a afectat grav piața muncii. Companiile s-au inchis și au avut loc concedieri masive. Aproximativ un milion de romani s-au trezit cu contractele de munca incetate peste noapte. Mai grav este faptul ca de la data de 1 iunie, statul nu mai acorda șomaj tehnic decat anumitor companii.

- Pandemia a perturbat serios piata muncii. Printre cei mai afectati sunt muncitorii sezonieri care nu au mai putut sa mearga in strainatate. Se intampla si in Finlanda, unde, dupa zeci de ani, finlandezii se vad nevoiti sa-si culeaga singuri fructele, potrivit stiri.tvr.ro.Munca la cea mai…

- Schimbarile ultimelor luni au pus o amprenta puternica pe piata muncii, care arata acum complet diferit fata de inceputul anului. Cel mai mult s-a simtit inversarea raportului de forte dintre angajatori si candidati – daca, pana nu demult, primii erau cei care aveau dificultati in a ocupa locurile de…

- eJobs ROmania informeaza ca cu aproape 1 milion de aplicari la joburi, ultima luna a egalat recordurile ultimilor ani in ceea ce privește dorința romanilor de a-și gasi un loc de munca. Comparativ, in aceeași perioada a anului trecut au fost 570.000 de aplicari depuse de candidați. Dupa o prima jumatate…

- E revolta in Germania, unde sute de romani care muncesc la o plantație de sparanghel s-au revoltat. Aceștia spun ca sunt cazați in containere insalubre și ca nu primesc banii care le-au fost promiși. Acum, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, se afla chiar in Germania unde a mers personal sa vada…

- Criza provocata de pandemia de coronavirus modifica piața muncii din Ungaria. La un lanț de supermarketuri s-au angajat sa livreze produse persoane care inainte erau DJ sau cantareț de opera, iar compania de salubritate din Budapesta a reușit sa ocupate toate locurile libere de