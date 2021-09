Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo Bucuresti este cea mai tanara echipa din Liga I in actualul sezon, iar CFR Cluj este cea mai varstnica, arata un studiu realizat de Observatorul pentru fotbal (CIES), care analizeaza 72 de campionate de prima divizie din lumea intreaga. Dinamo, cu o medie de varsta de 23,41 ani, este…

- Surpriza pentru telespectatori! Anca Dinicu se alatura distribuției serialului „VLAD” de la PRO TV. Sezonul 4, ultimul de altfel, vine cu multe schimbari și actori noi. Actrița Anca Dinicu face primele declarații despre proiectul pe care l-a acceptat. Dupa doua episoade extrem de tensionate, in care…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat marți componența echipei etapei a 8-a a Ligii 1. Antrenorul rundei a fost desemnat Edward Iordanescu. Pe langa acesta, alți 4 jucatori de la FCSB au prins unsprezecele ideal, dupa victoria cu 6-0, impotriva lui Dinamo București, anunța Mediafax. Componența…

- Iuliu Mureșan, administrator special la Dinamo a anunțat, pentru FANATIK, faptul ca formația din ”Ștefan cel Mare” l-a adus, sub forma de imprumut, pe Catalin Itu de la CFR Cluj. Dejeanul in varsta de 21 de ani – cotat de Transfermarkt la 1 milion de euro – va evolua timp de un sezon in ”Ștefan cel…

- Antrenorul italian Dario Bonetti a apreciat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca Dinamo Bucuresti putea avea cateva puncte in plus in clasamentul Ligii I de fotbal dupa sase etape. "Atmosfera este intotdeauna pozitiva la Dinamo, mai ales ca n-am pornit la drum cu gandul ca vom castiga campionatul,…

- Saptamana a inceput prost pentru giganții Steaua și Dinamo. Militarii au fost eliminați din cupa, iar „cainii” au pierdut in Ștefan cel Mare cu Mioveni. Dinamo a continuat la fel de slab, iar in debutul etapei a șasea din Liga 1 a pierdut din nou (0-3) și cu Farul lui Gica Hagi. Steaua iese prematur…

- Dinamo București a anunțat marți încheierea raporturilor contractuale cu jucatorii Ante Puljic, Diego Fabbrini și Adam Nemec."RTZ & Partners, în calitate de administrator judiciar al societații noastre, a decis încetarea raporturilor contractuale cu trei dintre componenții…