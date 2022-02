Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 1 februarie 2022, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Jidvei, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Blaj, au efectuat 5 percheziții, in Copșa Mica (4) și Axente Sever (1), județul Sibiu, pentru documentarea activitații infracționale a 5 persoane care sunt banuite de savarșirea a…

- Mateo este un copil de isprava, care ieri a implinit 6 ani. Pentru ca este pasionat de uniforma de poliție dar și de tot ce ține de forțele de ordine: mașini inscripționate, mașini cu sirene, arme de tot felul de jucarie, pijamale cu aceeași tematica, scuturi și tot felul de ”mijloace din dotarea” polițiștilor,…

- Miercuri, 29 demebrie, avand in vedere acțiunea organizata la nivelul Secției de poliție Burdujeni, ca urmare a planului de acțiune „FOC DE ARTIFICII”, lucratorii Compartimentului Proximitate din cadrul Secției de Poliție Burdujeni, s-au deplasat in parcarea unui centru comercial din localitate, in…

- In ziua de 21 decembrie intre orele 09,00 – 12,00, cadrele Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au actionat pe raza județului Suceava pe linia prevenirii, descoperirii si combaterii faptelor prevazute de Legea 241/2005, Legea 129/2019, precum si a altor acte normative in vigoare, ocazie…

- In ziua de 19 decembrie a.c, polițiști din cadrul Biroului Arme, Exploziv și Substanțe Periculoase cu sprijinul luptatorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus in executare un mandat de percheziție domiciliara la imobilul, din Ramnicu Sarat, unei persoane banuite de comiterea infracțiunii…

- Astazi, 13 decembrie, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, sub delegarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brașov, efectueaza 20 de percheziții intr-un dosar penal ce vizeaza infracțiuni…

- Polițiștii suceveni au confiscat peste 200 de material lemnos in cadrul unor ample acțiuni de control. In perioada 2 – 3 decembrie 2021, polițiștii au intensificat activitațile de prevenire și combatere a delictelor silvice in cadrul acțiunii ,,Scutul Padurii”. Au fost efectuate controale la unitați…

- In cursul zilei de vineri, 3 decembrie 2021, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul IPJ Suceava au pus in executare pe raza judetului Bistrița-Nasaud, in municipiul Bistrița și comuna Dumitra, trei mandate de percheziție domiciliara in cadrul unei acțiuni pe linia…