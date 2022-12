Stiri pe aceeasi tema

- Doar cateva zile ne mai despart de mult așteptatele sarbatori de iarna. Astfel, romanii fac zilele acestea ultimele cumparaturi pentru aranjamentele de decor ale casei, dar și pentru pregatirea preparatelor tradiționale și a cadourilor pentru cei dragi. Totuși, daca nu se grabesc, are putea ramane fara…

- renurile de metrou vor circula conform graficelor pentru zilele de weekend și sarbatori legale, la un interval de 10 minute, in perioada sarbatorilor de Craciun și in noaptea de Revelion, anunța Metrorex. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Astazi, incepand cu ora 18.00, Corala „Ciprian Porumbescu” a Asociației „Sing Bucovina” va susține un concert de Craciun la Biserica „Sfanta Inviere” – Trei Clopote din Suceava. Evenimentul a ajuns la cea de-a VI-a ediție și are loc sub titulatura „Regal de colinde”. Dirijorul principal al coralei este…

- PENNY a anunțat care va fi programul magazinelor in perioada Sarbatorilor de iarna 2022 – 2023. In perioada 19-23 decembrie 2022, magazinele Penny au programul de functionare prelungit cu o ora. Astfel, poti sa iti faci cumparaturile pana la ora 22.00, fata de ora 21.00 in mod normal. • Programul magazinelor…

- Gabriela Prisacariu a publicat pe contul de Instagram un videoclip induioșator in care apar Dani Oțil și fiul lor langa bradul de Craciun. Micuțul a atras toata atenția oamenilor din mediul online cu costumul sau simpatic de spiriduș.

- Sarbatorile de iarna se apropie cu pași repezi, iar multe gospodine pregatesc deja sau se gandesc la ce mancaruri sa gateasca pentru masa de Craciun și pentru cea de Revelion. Ei bine, majoritatea gospodinelor pregatesc piftie, pentru a o servi așa cum este sau alaturi de sarmale. Tu ai idee cata apa…

- Sarbatorile de iarna reprezinta acel moment al frumosului, al speranșei in a fi bine cu noi. Este perioada anului in care ne petrecem mai mult timp cu familia și prietenii pentru clipe memorabile. Este incluisiv perioada anului cu cele mai multe ocazii de petreceri și ținute festive. Din acest motiv…

- Catalin Scarlatescu a dezvaluit ce planuri are de Craciun și de Revelion anul acesta. Celebrul chef a mers la Iași pentru a lucra cu un alt bucatar și a ținut sa faca dezvaluiri cu privire la vacanța de iarna.