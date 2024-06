Stiri pe aceeasi tema

- Extrema dreapta se claseaza detasat pe primul loc in primul tur al alegerilor legislative din Franta, in timp ce tabara președintelui Emmanuel Macron se situeaza pe pozitia a treia, potrivit estimarilor institutelor de sondaje. Partidul de extrema dreapta Adunarea Nationala (Rassemblement national,…

- Rezultatele preliminare ale primului tur al alegerilor legislative sunt cunoscute. Reunirea Naționala, de extrema dreapta, s-a clasat pe primul loc, cu 34,2% din voturi, potrivit institutului de sondaje Ifop. La randul sau, Noul Front Popular are 29,1%. Tabara prezidențiala a luat 21,5% din voturi pentru…

- Francezii au fost chemati duminica la urne pentru primul tur al alegerilor legislative anticipate, iar primele exit poll-uri confirma sondajele de opinie, potrivit carora extrema dreapta iese pe primul loc. Francezii au participat masiv duminica la primul tur al alegerilor legislative istorice, care…

- "Inca mai am speranța ca Noul Front Popular va avea o revenire istorica, ca cea a Barcelonei", ii spune, razand, un parizian din Saint-Ouen reporterului El Periodico. De saptamani intregi, intrebarea in Franța nu este cine va caștiga alegerile legislative, deoarece aproape toate sondajele sunt de acord,…

- Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat ca partidul de extrema dreapta Adunarea Naționala și partidul de extrema stanga Noul Front Popular, ambele favorite in alegerile parlamentare, risca sa aduca un razboi civil in Franța, relateaza The Guardian.

- Președintele francez a respins categoric ideea unei demisii, subliniind faptul ca va continua sa ramana in funcție chiar și in situația in care opoziția de extrema dreapta, condusa de Marine Le Pen, ar caștiga alegerile legislative anticipate care vor avea loc intre 30 iunie și 7 iulie. Aceasta declarație…

- Partidul de extrema dreapta Adunarea Naționala – Rassemblement National (RN), al lui Marine Le Pen, a caștigat in mod clar alegerile europarlamentare din Franța, arata sondajele efectuate la ieșirea de la urne, potrivit agenției Reuters. Rassemblement National (RN) a obținut peste 32 la suta din voturi…

