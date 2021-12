Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii de la Universitatea din Oxford au descoperit ca vaccinarea cu doua doze nu furnizeaza suficienti anticorpi neutralizanti impotriva variantei Omicron a coronavirusului, ceea ce indica faptul ca este posibil sa se inregistreze o crestere a numarului de infectii si la persoanele vaccinate.…

- Cercetatorii de la Princeton par a fi gasit cheia pentru stoparea metastazelor. Articolul il puteti citi AICI. "Fara nici o exagerare, vestea anului, daca nu a decadei! Metastaza, fenomenul extinderii extrem de perfide a celulelor canceroase spre alte organe si cauza principala de deces in mai multe…

- Cercetatorii francezi de la Universite Sorbonne Paris Cite sugereaza ca exista o legatura intre mancarea ultraprocesata și apariția cancerului. Studiul a fost efectuat pe 105.000 de oameni și arata ca, pe masura ce aceștia consuma mai multe alimente de acest fel, și riscul de cancer crește pe masura.Mancarea…

- Doua echipe de cercetatori din Israel au realizat un studiu care a comparat incidența infecțiilor in randul persoanelor care s-au vaccinat anti-Covid la inceputul campaniei de vaccinare, mai exact in lunile ianuarie și februarie, și printre cei care s-au vaccinat doua luni mai tarziu, respectiv in martie…

- Mai puțina sare și mai mult potasiu in dieta inseamna un risc mai mic de boli cardiace, respectiv o inima mai sanatoasa. Este concluzia unui nou studiu care a implicat mai mult de 10.000 de adulți. „Studiul nostru a combinat date individuale de inalta calitate ale participanților din șase studii de…

- Cercetatorii americani au analizat legatura dintre ftalați și decese, intre anii 2001 și 2015. Rezultatele sunt edificatoare: aproximativ 100.00 de decese premature sunt puse pe seama acestor substanțe. Studiul a fost publicat in Environmental Pollution. Autorii acestuia s-au focalizat pe ftalații…

- Studiul, publicat in revista Royal Society Open Science, si-a propus sa stabileasca daca exista o limita superioara a duratei de viata a oamenilor. Acesta a fost efectuat de HEC Business School din Montreal. Avand in vedere ca speranta de viata va continua sa creasca de-a lungul anilor, in ciuda coronavirusului…