SURPRIZĂ! DIVERTA îşi cere insolvenţa Datele Profit.ro indica faptul ca firma prin care a fost inaintata cererea de insolventa si care opereaza lantul de librarii a trecut anul trecut de la afaceri de 64,3 milioane lei si un profit net de 63.474 lei, cu 214 angajati, la afaceri de 38,9 milioane lei si pierderi de 10,7 milioane lei, cu 156 de angajati. In cazul acestei firme, datoriile totale au urcat de la 33,2 milioane lei la 33,9 milioane lei. Cererea de insolventa a fost depusa dupa ce impotriva firmei au fost inaintate mai multe solicitari de incuviintare de executare silita si ordonante de plata de catre diferiti furnizori, mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

