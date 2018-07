Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a anuntat, vineri, ca i-a invitat pe copiii care au fost salvati dintr-o pestera in Thailanda si pe antrenorul lor la gala The Best, care va avea loc in data de 24 septembrie, la Londra, informeaza news.ro

“Intreaga planeta a urmarit situatia si s-a rugat timp de noua zile si apoi din nou pana cand toti baietii si antrenorul au iesit. A impresionat lumea, in special fotbalul, pentru ca era vorba de o echipa de baieti, cum am fost cu totii. Din fericire a fost happy end. Ei au fost invitati la finala Cupei Mondiale, dar din nefericire nu pot veni. Insa…