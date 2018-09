SURPRIZĂ! Din ce țară provin cei mai mulți turiști veniți în România Țara cu cea mai mare creștere a numarului de sosiri ale turiștilor in Romania, in primul semestru al acestui an fața de aceeași perioada a anului trecut, a fost Finlanda, dar numarul este mic, cele mai multe vizite fiind ale turiștilor din Austria, potrivit Institutului Național de Statistica (INS). Citește și: VIDEO - Viorica Dancila o COMITE din nou: GAFA incredibila a premierului Pe primul loc in clasamentul țarilor cu cele mai mari creșteri ale numarului de sosiri ale turiști in Romania, in primul semestru al acest an fața de aceași perioada a anului trecut, a fost Finlanda,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tara cu cea mai mare crestere a numarului de sosiri ale turistilor in Romania, in primul semestru al acestui an fata de aceeasi perioada a anului trecut, a fost Finlanda, dar numarul este mic, cele mai multe vizite fiind ale turistilor din Austria, potrivit Institutului National de Statistica (INS).

- Peste 6,858 milioane de sosiri au fost inregistrate in structurile de primire turistica din Romania in primele sapte luni ale acestui acest an, in crestere cu 3,8% fata de perioada similara din anul trecut, 76,8% fiind ale turistilor romani, potrivit datelor Institutului National de Statistica. Cele…

- KMG International (fostul Rompetrol Group) a inregistrat in primul semestru al acestui an o cifra bruta de afaceri de 6,67 miliarde dolari, in crestere cu 65% comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, a anunțat, joi, compnia Pe fondul unei creşteri cu 27% a cantităţilor…

- Anul acesta, numarul turiștilor care au vizitat județul Tulcea a crescut semnificativ, in primul semestru, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, iar estimarile arata ca pana la finalul sezonului am putea avea cel puțin o dublare a numarului de innoptari, fața de anul 2017. Asociația de Management…

- Romania a inregistrat, in primele sase luni ale anului, un deficit al balantei comerciale de 6,305 miliarde de lei, in crestere cu 483,3 milioane de euro fata de cel consemnat in acelasi interval din 2017, arata datele Institutului National de Statistica (INS) citate de Agerpres, publicate joi.

- Romania a inregistrat, in primele sase luni ale anului, un deficit al balantei comerciale de 6,305 miliarde de lei, in crestere cu 483,3 milioane de euro fata de cel consemnat in acelasi interval din 2017, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi. Conform datelor oficiale,…

- Numarul elevilor si studentilor din Romania este de 3,57 milioane, iar cel al personalului didactic, de 236.200, de unde rezulta ca un invatator sau profesor se ocupa, in medie, de 15 scolari, potrivit datelor Institutului National de Statistica.

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele patru luni ale anului in curs, 1,458 milioane de tone echivalent petrol, fiind cu 0,3% (4.900 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. In…