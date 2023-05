Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare in familia Antoniei! Alex Velea a implinit 39 de ani, iar partenera lui i-a facut o surpriza romantica cu ocazia zilei sale de naștere. Cei doi au ales sa se bucure de o destinație de lux, astfel ca au mers in Dubai. Iata imaginile cu cei doi!

- Oana Roman iși sarbatorește ziua de naștere, iar ea a implinit astazi frumoasa varsta de 47 de ani. In urma cu doar o seara, vedeta a avut parte de o mare surpriza la Xtra Night Show. In cadrul emisiunii, ea a vorbit despre cum petrecea in alți ani aceasta zi, dar și cum o petrece acum. Iata ce marturisiri…

- Alina Vidican iși sarbatorește ziua de naștere, iar soțul ei milionar a surprins-o cu o surpriza de proporții. Cei doi formeaza un cuplu de mai bine de 5 ani și traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Iata cadoul pe care i l-a facut soției sale!

- Sorin Bontea și-a sarbatorit ziua de naștere, iar juratul de la Chefi la cuțite a fost sarbatorit așa cum se cuvine de toți cei dragi. Sorin Bontea a implinit 53 de ani și bucatarul le-a mulțumit tuturor celor care i-au transmis numeroase urari, dar și celor care au fost prezenți pentru a-i face o surpriza.

- Este zi de sarbatoare in familia lui Connect-R. Tatal artistului iși aniverseaza astazi ziua de naștere. Cu ce surpriza l-a surprins indragitul cantareț pe parintele lui. Ce videoclip emoționant a postat pe o rețea de socializare.