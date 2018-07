Stiri pe aceeasi tema

- "Da. In cazul in care Victor Ponta castiga alegerile (prezidentiale din 2014 - n.r.), mi-a propus sa preiau SRI", a spus Gabriel Oprea. El a argumentat ca lucra cu domeniul securitatii nationale si ca a ajutat mult oamenii, mult de tot, militarii din MapN, jandarmi, pompieri, cei din serviciile speciale.…

- Sinisa Mihajlovic (49 de ani) este noul antrenor al formatiei Sporting Lisabona, acesta semnand un contract pe trei sezoane cu alb-verzii. Tehnicianul de origine sarba a antrenat-o ultima oara pe Torino, in Serie A, iar de la inceputul anului este liber de contract. Mihajlovic il va inlocui la carma…

- Spania a ramas, cu 3 zile inaintea primului duel de la Mondial, vineri cu Portugalia. Anunțat marți seara oficial la Real Madrid, Julen Lopetegui a intrat in conflict cu Federația Spaniola de Fotbal. update 13:00 Luis Rubiales, președintele Federației Spaniole de Fotbal, a anunțat ca l-a demis pe seleecționerul…

- Telenovela legata de succesorului lui Dan Petrescu pe banca tehnica a celor de la CFR Cluj se intensifica de la o zi la alta. Dupa ce am aflat, rand pe rand, cum Marius Șumudica, Edi Iordanescu și chiar Victor Pițurca ”vin spre Cluj”, astazi, pe piața zvonurilor, a aparut un nou nume: Costel Galca

- Sorin Grindeanu arata ca Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) nu trebuie si nu mai doreste sa fie banca, ci vrea ca o mare parte din banii care vin in institutie sa se intoarca in industrie "in beneficiul utilizatorului roman"."Vreau sa spun cateva…

- Kim Kardashian de Romania a avut o surpriza de proporții in vacanța de fițe din Thailanda, dupa ce iubitul i-Kim Kardashian de Romania a avut o surpriza de proporții in vacanța de fițe din Thailanda, dupa ce iubitul i-a oferit mult-așteptatul inel de logodna.a oferit mult-așteptatul inel de logodna.

- Danuț Lupu l-a criticat pe Adrian Mutu dupa ce acesta a fost numit antrenor la FC Voluntari. Adrian Mutu, executat silit. "Briliantul" a pierdut procesul cu o impresara din Italia "Nu vreau acum sa fiu provocat pentru nu e treaba mea. E dorinta lui. El a vrut sa fie antrenor. Dar a…

- Al-Wahda, echipa lui Laurențiu Reghecampf, a continuat și azi seria rezultatelor slabe din Liga Campionilor Asiei. Formația romanului a pierdut fara drept de apel duelul cu uzbecii de la Lokomotiv Tașkent, scor 1-4. Al-Wahda e ultima in Grupa B din Liga Campionior Asiei, cu doar 3 puncte și un golaveraj…