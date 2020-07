Autoritatile malaeziene au descoperit, abandonata, cea mai mare incarcatura de deseuri toxice ilegale gasita vreodata, țara de proveniența fiind Romania, a anuntat duminica agentia de presa nationala Bernama, citata de Reuters, transmite News.ro . Este vorba despre 110 containere cu metale grele periculoase, care aveau destinatia Indonezia, ce au intrat in tara, in mod ilegal, luna trecuta. In ultimii ani, Malaezia a devenit principala destinatie din lume pentru deseuri plastice, dupa ce China a interzis importurile acestora. A fost negociat cu tarile de origine ale acestor deșeuri sa isi…