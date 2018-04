Stiri pe aceeasi tema

- Draginja Vuksanovic este prima femeie din istoria Muntenegrului care aspira sa devina presedinte al acestei tari in urma alegerilor ce se vor desfasura duminica, relateaza miercuri agentia EFE intr-o prezentare a profilului ei, scrie agerpres.ro. Cu un doctorat in drept si in prezent deputat…

- Weekend-ul a fost plin pentru forțele Poliției Rutiere din cadrul municipiului Cluj-Napoca. Mai mulți șofei au fost depistați sub influența alcoolului la volan. Printre aceștia se afla și o șoferița, in varsta de 41 de ani, care a refuzat recoltarea probelor biologice.

- Supriza de proportii pentru Francisca! Iubitul s-a pregatit ca la carte si a dat-o pe spate, chiar de Valentine's Day! Si se pare ca i-a cam iesit pasenta, caci vedeta a avut o reactie absolut fabuloasa.

- Surpriza de proportii la un concurs de frumusete din Kazahstan. O concurenta care a ajuns pana in finala competitiei s-a dovedit a fi un barbat. Protagonistul situatiei incredibile il cheama Eli Diaghilev si are 22 de ani.

- Echipa scolii sportive Speranta a furnizat surpriza etapei a opta a Campionatului Republicii Moldova la baschet masculin. Formatia condusa de Oleg Pravdiuc a spulberat la Chisinau cu scorul 130-76 pe Gama Cahul, ce se afla pe locul doi clasament.

- Un șofer a uitat sa traga frâna de mâna, pe strada Victor Babeș, iar mașina a luat-o la vale. Autoturismul s-a ”împlântat” în gardul de vis-a-vis de parcare. O femeie care trecea pe trotuar a fost lovita, iar picioarele…

- Un șofer a uitat sa traga frâna de mâna, pe strada Victor Babeș, iar mașina a luat-o la vale. Autoturismul s-a ”împlântat” în gardul de vis-a-vis de parcare. O femeie care trecea pe trotuar a fost lovita, iar picioarele…

- O femeie de 43 de ani din localitatea Cig, judetul Satu-Mare, a murit, marti, in urma unui accident feroviar, masina pe care o conducea fiind lovita de un tren la o trecere peste calea ferata. In urma impactului, soferita a fost proiectata in afara masinii, pe camp, iar medicii sositi au gasit-o in…