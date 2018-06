INCREDIBILA SCHIMBARE a Cleopatrei STRATAN. Nimeni nu o mai recunoaște! FOTO

Cu un nume recunoscut la nivel mondial, Cleopatra Stratan a avut succes inca de la varsta de 3 ani, cand hit-ul ei „Ghita“ s-a auzit inclusiv in tari ca Japonia, Spania si Mexic. Din anul 2008, Cleopatra Stratan are si propria ei papusa, iar in anul… [citeste mai departe]