Piața imobiliara pare sa „dea inapoi" in urma agresiunii militare din apropierea granițelor Romaniei, iar acest lucru se reflecta in scaderea tranzațiilor in luna aprilie. La nivelul intregii țari, 53.225 de imobile au facut obiectul unei tranzacții de vanzare-cumparare, in scadere cu 18.898 fața de luna martie a acestui an, arata datele furnizate de Agenția …