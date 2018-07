Surpriză de proporții la Maluma! Andra a etalat o burtică de gravidă pe scenă Andra și-a lasat fanii cu gura cascata cand și-a facut apariția in deschiderea concertului susținut de Maluma, la Romexpo. Uimirea nu a provocat-o pantalonii ”electrici”, ci burtica rotunjoara a artistei. (Console si accesorii gaming) Andra a facut un spectacol incendiar, aseara, pe scena de la Romexpo. Artista a avut un recital in care a inclus multe […] The post Surpriza de proporții la Maluma! Andra a etalat o burtica de gravida pe scena appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol: cancan.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andra a susținut in seara de 25 iunie un concert fenomenal la aniversarea Universal Music. Artista a aparut pe scena la fel de zambitoare, insa un lucru a atras toata atenția: burtica ei, mult mai proeminenta decat de obicei! (Console si accesorii gaming) Apriția Andrei, dar mai ales vocea ei, i-a incantat…

- A anuntat ca este insarcinata in urma cu doar cateva saptamani, insa acum nu se mai ascunde, scrie lyla.ro. Ana a facut publica o fotografie inedita, in care si-a etalat burtica de gravida. Astfel, fanii au putut observa ca aceasta arata foarte bine, desi este insarcinata in aproape sase luni.…

- Andra este foarte bucuroasa sa anunțe ca Maluma, unul dintre cei mai apreciați artiști columbieni, va concerta in Romania și este posibil sa urce pe scena alaturi de el. Maluma concerteaza la Bucuresti. Vezi CAT COSTA UN BILET la cel mai mare festival de muzica latino din Romania "Visele…

- Vestea ca Betty Salam este insarcinata i-a șocat pe fanii ei! Puștoaica de 17 ani se pregatește sa devina mama pentru prima oara. Fiica lui Florin Salam vrea sa țina secret faptul ca este gravida, potrivit apropiaților ei. De cand a aflat ca va deveni mamica, ea a renunțat sa mai apara la emisiuni TV…

- Surpriza uriașa in presa de peste Ocean! Artista Cardi B este insarcinata, iar marele anunț a fost facut chiar de ea, punand capat speculațiilor lansate de presa mondena internaționala. Cantareața și rapper-ul Offset s-au logodit in urma cu jumatate de an, potrivit eonline.com. Cantareața care a cunoscut…