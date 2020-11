In ediția 26 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, concurenții ramași in etapa a treia de bootcamp au trecut prin tenisuni uriașe, in incercarea lor de-a prinde un loc intr-una dintre cele trei echipe conduse de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu.