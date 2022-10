Cotidianul spaniol Marca a dezvaluit marti faptul ca fotbalistul francez Kylian Mbappe vrea sa paraseasca gruparea pariziana in ianuarie 2023, scrie News.ro, citat de stirileprotv.ro In ultimele zile Mbappe si-a manifestat public nemultumirile legate de rolul sau pe teren, in angrenajul gandit de antrenorul Christophe Galtier. Fotbalistul a avut mai multe postari pe retelele sociale, declarandu-se... View Article