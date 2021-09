Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul australian a inceput sa o antreneze pe Simona in 2015. Simona Halep a anuntat astazi ca relatia de colaborare dintre ea si antrenorul australian Darren Cahill, alaturi de care a cunoscut marile succese ale carierei, a luat sfarsit. Dupa sase ani de colaborare minunata, Darren si eu am decis…

- Simona Halep facea un anunț șoc cu doar cateva minute inainte de tragerea la sorți pentru Wimbledon 2021. Simona iși anunța retragerea din Turneul de Grand Slam, fiind al doilea consecutiv pe care l-a ratat. Dupa incheierea turneului, era de așteptat sa se intample modificarea in clasamentul WTA. Simona…

- Simona Halep (29 de ani, 9 WTA) spera sa fie gata de joc la turneul de la Cincinnati (hard), programat in intervalul 14-22 august. Din cauza unei accidentari la gamba stanga, Simona Halep nu a participat la Roland Garros și Wimbledon și va rata și Jocurile Olimpice. Anunțul a fost facut de antrenorul…

- Președintele Comitetului Olimpic Roman (COR), Mihai Covaliu, a anunțat, luni, ca Simona Halep (29 de ani, locul 3 WTA) nu va participa la Jocurile Olimpice, potrivit Gazeta Sporturilor . Competiția de tenis se va desfașura intre 24 iulie și 1 august. Halep nu va participa la JO din cauza accidentarii…