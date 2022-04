Surpriză de proporții. Ce rol va avea Adriana Trandafir în emisiunea Te cunosc de undeva! Filmarile pentru cel de-al 17-lea sezon Te cunosc de undeva!, care va putea fi urmarit in curand, la Antena 1, sunt in toi, iar show-ul vine cu o multime de surprize. Incepand din acest sezon, actrita Adriana Trandafir se va alatura echipei transforming show-ului, in calitate de profesor de actorie si le va impartasi concurentilor din secretele pe care ea a avut ocazia sa le descopere de-a lungul timpului. Incepand din acest sezon, juratii Te cunosc de undeva! nu vor mai fi implicati in pregatirea momentelor, pentru ca surpriza in timpul performarii pe scena sa fie una si mai mare. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

