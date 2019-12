Surpriză de proporţii: Astra – depunctată, CFR Cluj – interdicție la transferuri Astra Giurgiu și CFR Cluj, primele doua clasate din Liga 1, au fost sancționate de Comisia de Apel pentru acordarea licenței cluburilor, din cadrul FRF. Astra a fost depunctata cu 3 puncte și a pierdut poziția de lider in Liga 1. CFR Cluj a primit interdicție la transferuri pana la urmatoarea evaluare. Vezi comunicatul FRF: „Vineri, 20 decembrie, Comisia de apel pentru acordarea licenței cluburilor a soluționat apelurile formulate de cluburile Asociația Fotbal Club Astra și Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA impotriva hotararilor Comisiei pentru acordarea licenței cluburilor – instanța de fond – de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

