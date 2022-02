Surpriza de la Instagram: Creşte timpul minim pentru funcţia de limitare a folosirii aplicaţiei Cei care doresc sa foloseasca functia de limitare a timpului petrecut zilnic pe Instagram pot alege acum de la 30 de minute in sus, in loc de 10 minute. Fara sa anunte, Instagram a modificat parametrii functiei de limitare a timpului petrecut in cadrul platformei. Functia este utila pentru cei care pierd notiunea timpului cand […] The post Surpriza de la Instagram: Creste timpul minim pentru functia de limitare a folosirii aplicatiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Fara sa anunte, Instagram a modificat parametrii functiei de limitare a timpului petrecut in cadrul platformei. Functia este utila pentru cei care pierd notiunea timpului cand folosesc Instagram si apeleaza la aceasta pentru a-si autoimpune o limita zilnica de folosire.Pana acum, utilizatorii isi puteau

