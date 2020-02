Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor centralizate de catre Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP), numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii ianuarie 2020, de 9.396 de persoane.Asta inseamna ca numarul beneficiarilor de pensii speciale este in crestere cu 37 de persoane fata de perioada similara…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute, pe 18 martie, sesizarile Instantei supreme si Avocatului Poporului in legatura cu Legea privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu, au precizat, joi oficiali ai CCR. Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri,…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii decembrie 2019, de 9.359 persoane, in crestere cu 1,9% (plus 175 de persoane) fata de perioada similara din 2018, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), citate de Agerpres.Cei mai multi, respectiv 3.878,…

