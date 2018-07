Stiri pe aceeasi tema

- Dupa scandalul cu privire la programarea a doua festivaluri de cinema in aceeași perioada, reprezentanții Primariei Timișoara au luat decizia de a face publica, in final, lista proiectelor culturale care au primit finanțare nerambursabila in acest an, astazi. Va reamintim ca organizatorii festivalului…

- Majoritatea consumatorilor iși stabilesc un buget inainte sa plece la cumparaturi. Din pacate, se intampla rareori ca planul de acasa sa coincida cu cheltuielile reale, iar asta poate fi destul de frustrant. Nu e un lucru placut sa cheltuiești frecvent mai mult decat ți-ai propus, atunci cand mergi…

- Guvernul a decis sa ceara celor de la ANAF retragerea acestei liste, asta dupa ce au aparut mai multe probleme legate de publicarea datelor cu caracter personal. Pe site-ul ANAF se regaseste o lista cu 11.131 datornici persoane fizice. In general, datoriile inregistrate provin din obligatii…

- LISTA DATORNICI ANAF 2018: Peste 11.000 de persoane fizice, cu datorii de peste 14 miliarde lei in total, la 31 martie, ar urma sa primeasca decizii de impunere de la ANAF. Poți verifica AICI daca te regasești pe lista restanțierilor. Potrivit ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici,…

- Peste 11.000 de persoane fizice, cu datorii de peste 14 miliarde lei in total, la 31 martie, ar urma sa primeasca decizii de impunere de la ANAF. Deciziile de impunere vor fi transmise pana la sfarsitul acestui an. "Pe site-ul ANAF se regaseste o lista cu 11.131 datornici persoane fizice. In general,…

- Cu Dan Petrescu tot mai aproape de plecarea de la CFR Cluj, in China, șefii campioanei cauta un nou antrenor. Primul pe lista a fost Edward Iordanescu, dar fostul antrenor de la Astra este tentat sa accepte o oferta din zona Golfului, unde ar primi un salariu atragator. Astfel, potrivit surselor GSP.RO,…

- Primul remorcher multifunctional finantat integral de la bugetul de stat dupa 1990 a primit, marti, certificatul de nationalitate al navei si a intrat in mod oficial in dotarea Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos(AFDJ) Galati. Potrivit directorului AFDJ Galati, Dorian Dumitru, nava…

- Mai multe primarii din județul Alba primesc bani de la bugetul de stat, prin intermediul Consiliului Judetean, pentru elaborarea sau actualizarea planurilor urbanistice generale. Suma totala este de 557.443,00 lei. Proiectul pentru repartizarea pe unitati administrativ teritoriale din județul Alba a…