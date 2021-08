Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a declarat miercuri, in timpul briefingului de presa de la Palatul Victoria, ca ”acum 20 de ani”, cand se afla in SUA, a condus sub influența alcoolului, ceea ce ”a fost o greșeala” pe care și-o asuma. Șeful Guvernului a fost intrebat de un jurnalist daca este adevarata informația…

- "In 2014 am fost acolo! Am vazut indarjirea cu care Emil Boc o susținea pe Elena Udrea in alegerile pentru funcția de președinte al Romaniei, in locul candidatului Alianței Creștin Liberale, Klaus Iohannis. Eram negri de suparare, vazand alegerea președintelui PDL. Tot atunci, Emil Boc excludea pana…

- In discursul susținu, astazi, la Clubul Diplomatic, cu prilejul celei de-a treia editii a "Barometrului de securitate energetica" din Romania, Ludovic Orban a declarat ca va trebui utilizata orice resursa pentru a accelera investitiile, pentru a putea satisface cerintele care sunt stabilite in Green…

- Este prima intalnire pe care Klaus Iohannis o are cu Florin Cițu și Ludovic Orban, dupa ce aceștia și-au anunțat intenția de a candida la șefia PNL. "Avem astazi o Armata moderna, capabila sa iși indeplineasca misiunile conform angajamentelor pe care ni le-am asumat, alaturi de aliații noștri din cadrul…

- Ludovic Orban a semnat memorandumul lui Klaus Iohannis. Președintele Camerei Deputaților a anunțat ca a semnat și inaintat spre promulgare Legea referitoare la rețelele 5G: „Este un act normativ de o importanța capitala pentru Romania, care permite o dezvoltare exponențiala in domeniul IT și al comunicațiilor…