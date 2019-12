Stiri pe aceeasi tema

- Antonia se afla in plina desfașurare artistica in momentul in care cațiva tineri s-au luat la bataie, orice incercare de a-i potoli dovedindu-se zadarnica, scrie spynews.ro. Vedeta nu a suportat un astfel de afront, așa ca a izbucnit. A parasit scena, impreuna cu dansatorii, injurand fara reținere.…

- La iUmor, mai multe vedete au urcat pe scena pentru a-i lua la “roast” pe jurații și pe prezentatorii show-ului intr-o ediție speciala. Maia Morgenstern, Dan Bittman, Gina Pistol și mulți alții i-au ironizat fara rețineri pe cei trei jurați. Marian Godina, politistul brasovean care a ajuns vedeta pe…

- Maine, la iUmor, de la ora 20:00, telespectatorii vor avea parte de o ediție speciala a show-ului in care mai multe vedete vor veni in fața juraților pentu a face glume pe seama lor. Romanii vor putea urmari momente savuroase de “roast”, la care vor participa mai multe vedete, printre care Maia Morgenstern,…

- Exit Poll Alegeri Prezidențiale 2019, Turul 2 . Cu mai puțin de patru ore inainte de incheierea votarii in Romania, diferența dintre cei doi candidați la președinție, Klaus Iohannis și Viorica...

- Editia de anul acesta a Digital Summit, desfasurata la Dortmund, nu a fost de bun augur pentru ministrul german al Economiei, Peter Altmaier. O secunda de neatentie a fost suficienta pentru ca demnitarul sa se impiedice si sa cada de pe scena evenimentului, informeaza MEDIAFAX. Martorii oculari spun…

- Cantareata americana Lady Gaga a fost protagonista unui accident in timpul concertului pe care l-a sustinut in Las Vegas. In timpul show-ului din Las Vegas, artista a invitat un fan pe scena pentru a dansa impreuna, insa in momentul in care s-a aruncat in bratele lui, acesta s-a dezechilibrat si, impreuna,…

- Teodor Danci este un adolescent in varsta de 16 ani care a reușit sa treaca de etapa audițiilor pe nevazute de la concursul Vocea Romaniei, transmis de Pro TV. Teodor Danci, concurentul care a ajuns in echipa antrenata de Horia Brenciu a trecut printr-o mare drama. Teodor Danci are 16 ani și a concurat…

- Un șofer a fost filmat facand amor cu o femeie in timp ce se afla la volanul mașinii sale, conducand. Scena incredibila a fost filmata de pasageri dintr-un autovehicul care a trecut pe langa cei doi indragostiți, in trafic.