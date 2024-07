Stiri pe aceeasi tema

- Jaqueline Cristian e victorioasa la debutul ei la Jocurile Olimpice. Romanca s-a impus intr-o maniera entuziasmanta in fața franțuzoaicei Caroline Garcia, a 17-a favorita, scor 5-7, 6-3, 6-4 dupa mai bine de doua ore și jumatate de joc. Partida s-a disputat intr-o atmosfera incendiara, in fața a mii…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian a debutat cu o victorie in proba de simplu din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, 5 7, 6 3, 6 4 cu Caroline Garcia, sambata, 27 iulie 2024, pe terenul Suzanne Lenglen de la Roland Garros. Paris 2024 Team RomaniaCe vacarm Ce nebunie Ce victorie minunata…

- Elena Ribakina, numarul 4 mondial, a declarat forfait pentru Jocurile Olimpice de la Paris, astfel ca romanca Jaqueline Cristian va juca in primul tur la simplu cu Caroline Garcia, reprezentanta Frantei. Garcia (30 ani, 25 WTA) a devenit astfel cap de serie (17) si i-a luat locul kazahei. Initial, Garcia…

- Chiar și cu retragerea Elenei Rybakina, cea care ar fi trebuit s-o infrunte pe Jaqueline Cristian in primul tur de la Jocurile Olimpice, misiunea jucatoarelor din Romania ramane una complicata la Paris. In loc de kazaha, Jaqueline se va duela cu Caroline Garcia, reprezentanta gazdelor, intr-un meci…

- Veste proasta pentru Romania la Jocurile Olimpice 2024. Atleta romana Florentina Iușco a fost depistata pozitiv la furosemid, substanța interzisa de organismle internaționale anti-doping. Florentina Iușco, OUT de la Jocurile Olimpice 2024 Atleta romana Florentina Iușco nu va putea participa la Jocurile…

- Irina Begu, Jaqueline Cristian și Ana Bogdan, cele trei jucatoare care vor reprezenta Romania in turneul olimpic de tenis feminin, au avut parte de adversare complicate la tragerea la sorți de azi. Campioane și finaliste de Slam au ieșit in calea romancelor, misiunea acestora anunțandu-se una complicata.…

- Fosta campioana olimpica, mondiala si europeana Ana-Maria Branza a declarat, sambata, ca toata lumea trebuie sa accepte ca pentru scrima romaneasca este o reusita faptul ca are un sportiv calificat, pe floretista Malina Calugareanu, la Jocurile Olimpice de la Paris, potrivit agerpres.ro. “Scrima are…

- Romania va avea cel puțin 4 reprezentante pe tabloul principal de la Roland Garros. Sorana Cirstea (locul 30 WTA), care va fi și cap de serie, Ana Bogdan (locul 63 WTA), Jaqueline Cristian (locul 67 WTA) și Irina Begu (locul 127 WTA) și-au aflat in aceasta dupa-amiaza primele adversare de la Paris.…