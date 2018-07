Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca juratii s-au schimbat, prezentatorii au ramas aceiasi. Pana acum. Daca timp de sapte sezoane Razvan si Dani au fost gazdele show-ului „X Factor“, din toamna Mihai Bendeac le va lua locul. „Voi incerca pur și simplu sa traiesc o experiența, sa ajut niște oameni și sa ma vindec de anxietate…

- Acum cateva saptamani, Dani Otil si Razvan Simion au anuntat ca show-ul „X-Factor” nu va mai fi moderat de ei. Au avut anumite motive pe care Razvan le-a dezvaluit intr-un interviu. Mai mult, matinalul de la Antena 1 a anuntat ca pregatesc un proiect nou pentru aceasta toamna. „S-ar putea sa avem un…

