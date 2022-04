Surpriză? Ce s-a putut întâmpla cu mielul de la Kaufland, al cărui preț m-a speriat Unora le poate parea ceva normal, dar eu m-am speriat. M-am dus pana la Kaufland, sa vad cu ochii mei, dupa ce un prieten mi-a spus ca mielul de Paște a ajuns marfa de lux de care nu ne mai putem atinge, noi, cei cu un buget mediu. Cat costa, l-am intrebat? Mergi și vezi, mi-a raspuns zambind misterios. Și am ajuns la raft. Prețul pe care l-am gasit m-a speriat. 54,99 de lei un kilogram de carne cu os, adica sfertul de miel! Un sfert de miel, de 3 kilograme, 150 de lei? Cați romani vor putea sa iși permita carne de miel la preț de mușchi de vita? Intr-o țara cu mii de ciobani și cu o tradiție… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

