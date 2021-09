Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a recomandat miercuri omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan sa foloseasca vaccinul Sputnik V pentru urmatorul rapel impotriva COVID-19, in timp ce presedintele turc i-a marturisit ca a folosit Pfizer, relateaza AFP. Cei doi lideri s-au reunit pentru negocieri…

- Presedintele rus Vladimir Putin a iesit miercuri din autoizolare, in care intrase in urma cu doua saptamani dupa ce anuntase detectarea mai multor cazuri de infectii cu COVID-19 in randul colaboratorilor sai, pentru a se intalni cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, pe care l-a primit la resedinta…

- EUObserver noteaza ca alegerile legislative din Rusia reprezinta un test de autoritate pentru președintele Vladimir Putin. De asemenea, The Wall Street Journal crede ca menținerea autoritații partidului afiliat lui Putin intarește poziția liderului rus in 2024. Anul 2024 este cel cand președintele Vladimir…

- Presedintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a votat online in prima zi a alegerilor pentru Duma de Stat a Rusiei (camera inferioara a parlamentului federal) ca urmare a carantinei in care a intrat in urma cu trei zile, motivand aceasta prin infectarea cu COVID-19 a mai multora dintre colaboratorii…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan va vizita Rusia la sfarsitul acestei luni pentru discutii cu omologul sau rus Vladimir Putin despre conflictul din nord-vestul Siriei, unde Moscova si Ankara sprijina parti opuse, au anuntat vineri doi oficiali turci, citati de Reuters. Turcia sprijina combatantii…

- Un bilanț al guvernului de la Moscova a aratat 815 decese de Covid in ultimele 24 de ore și 22.277 de cazuri noi. Rusia, a patra țara cel mai afectata din lume in ceea ce privește cazurile, a fost lovita de la mijlocul lunii iunie de un nou val de infecții cauzate de varianta Delta extrem de transmisibila,…

- Presedintele american Joe Biden acuza Rusia ca incearca sa perturbe alegerile legislative americane prevazute in 2022 prin raspandirea ”dezinformarii”. Joe Biden il considera periculos pe Vladimir Putin, despre care a precizat ca acesta conduce o economie care are doar armament nuclear si puturi de…